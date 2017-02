später lesen Grevenbroich RWE verkauft alte Pumpen-Werkstatt FOTO: Peter Zenker FOTO: Peter Zenker Teilen

Twittern





2017-02-14T19:12+0100 2017-02-15T00:00+0100

Das Gelände an der Kaulener Straße wurde an das in Waldbröl beheimatete Unternehmen Caspari veräußert. Der Hersteller von Paletten und Verpackungen aus Holz will noch in diesem Jahr seine Produktion in Neurath aufnehmen. Von Wiljo Piel