Grevenbroich: Schon wieder Hunde-Attacken auf eine Spielplatz-Schaukel

Zum Beiß-Training missbraucht ein unbekannter Hundebesitzer offensichtlich die Schaukel auf dem beliebten Spielplatz an der "Spielspinne" - und bringt damit Kinder in Gefahr.

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit wurde der Schaukelsitz laut der Stadtverwaltung von einem Hund zerbissen. Ganze Ecken sind aus dem Kunststoff herausgebrochen, deutlich sind die Bissspuren zu sehen. Nach dem ersten Schaden Anfang Februar erneuerte die Stadtverwaltung den Sitz. Doch das hielt den Täter nicht von neuen Attacken ab: Bereits nach zwei Wochen war das Kunststoffteil jetzt wieder Opfer von Hundezähnen, musste erneut ausgetauscht werden.

Laut Stadtsprecherin Ines Hammelstein treibt der Hundehalter ein gefährliches Spiel - nicht nur, weil Kinder sich an den scharfen Bisskanten verletzen können. Der beschädigte Kunststoff könne seine Stoßdämpfer-Funktion für den Metall-Kern im Sitz nicht mehr komplett erfüllen. Die Stadtverwaltung kündigt an, dass die Schaukel aus Sicherheitsgründen nicht mehr betrieben werden kann, wenn sich diese Zerstörungen wiederholen.

Das ist nicht die einzige Folge: Das Hundetraining bedeutet jedes Mal einen Schaden für die Stadtkasse in Höhe von rund 150 Euro, heißt es im Rathaus.

Bereits vor einem Jahr war die Stadt mit derartigen Beiß-Attacken konfrontiert worden. Damals wurden auf dem neuen Spielplatz am Neubaugebiet Königslindenstraße mehrere Schaukelsitze malträtiert - der finanzielle Gesamtschaden damals betrug rund 500 Euro. Die Mitarbeiter waren angesichts der Zerstörung sprachlos. Zunächst war überlegt worden, ob ein Nagetier der Verursacher sein könnte. Doch dann kam die Verwaltung zum Schluss, dass es sich nur um einen Hund handeln könne. Auffällig: Das "Beiß-Training" erfolgt in den Wintermonaten, wenn die Spielanlagen nicht so häufig von Kindern genutzt werden. Die Stadt ging an die Öffentlichkeit. Der Hundehalter wurde zwar nicht ermittelt, doch immerhin war für ein Jahr lang Ruhe - bis jetzt erneut Kinderschaukel-Sitze "zerfetzt" werden.

Die Verwaltung bittet nun erneut die Bürger um Hilfe. Wer etwas Verdächtiges beobachtet, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02181 608441 im Grevenbroicher Rathaus zu melden.

(cso-)