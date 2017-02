Grevenbroich: Schützen und Frauengemeinschaft sorgen für Spaß in Neuenhausen

Schützen und Frauengemeinschaft sorgen für Spaß in Neuenhausen

Die Eintrittskarten waren schon Monate im Voraus ausverkauft. Die beiden Karnevalssitzungen, zu denen die St. Sebastianus-Bruderschaft gemeinsam mit der Katholischen Frauengemeinschaft einlädt, haben sich längst zu einem Renner gemausert. Bei der Premiere am Samstag waren Gäste aus Wevelinghoven und die "Flotten Motten" aus Jüchen dabei - sie staunten über das prächtig geschmückte Schützenhaus und den Service der Bruderschaft, die für kühle Getränke sorgte.

Insgesamt 40 Akteure boten in kompletter Eigenregie ein tolles Programm. Für wahre Begeisterungsstürme sorgten die eher grobmotorischen "Elfen", sieben Männer der Sebastianus-Bruderschaft. In schwarz-roten Kostümen stürmten sie zu "Kölle Ahoi" und mit einem Piratentanz die Bühne. Im Anschluss verteilten die Männer, die von Anita Bertram unterstützt werden, sogar Autogrammgarten an ihre Fans im Publikum.

Helga Konietzny und Gerda Müller gaben versiert - und natürlich im breitesten Neuenhausener Platt - einen Sketch über "Lisbett und Ludwig" und deren Alltagsprobleme. Karola Keulertz erinnerte sich als "Unschuld vom Lande" an die Ratschläge von Mutter und Großmutter. Und Uschi Brings erzählte als "Schöne Triene" Geschichten aus dem Dorf. Karla de Klamott vom Welchenberg-Ballett stellte die neueste Mode "rund um den Kartoffelsack" vor: Äppelsäck, zum Anbeißen schön, Sac de Monet, Sac de Plaisier und Fresssäck wurden vom Welchenberg-Ballett vorgeführt.

Die "Elfen" zeigten anschließend noch einen Tango, den - so Sitzungspräsidentin Petra Giesing - "erotischsten Tanz der Welt". Vera Schoop erhielt als "Juulchen" für ihren trockenen Humor riesigen Applaus. Die gute Stimmung im Saal wurde von den "Gaggles" noch getoppt, die mit eindrucksvollem Bühnenbild und der Rocky-Horror-Picture-Show den Saal rockten. Ein gelungener Auftritt, der den Mädchen um Teresa Reisdorf viel Lob und Applaus einbrachte.

Mit Liedern wie "Schenk mir dein Herz", "Leev Marie" und "In unserem Veedel" lud Marcel Giesing zum stimmungsvollen Finale ein, bei dem rund 250 Gäste schunkelten und mitsangen. Petra Giesing war mehr als zufrieden: "Ein sehr gelungener Abend", resümierte die Sitzungspräsidentin.

(uwr)