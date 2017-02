später lesen Grevenbroich Schwäne an der Landstraße rufen sogar die Feuerwehr auf den Plan 2017-02-28T18:02+0100 2017-03-01T00:00+0100

Wer häufig die Landstraße 361 in Richtung Langwaden fährt, hat sie sicher schon gesehen: Bereits seit Wochen halten sich tagsüber zwei, manchmal drei Schwäne auf dem Feld am Ortsrand von Wevelinghoven auf - weitab vom nächsten Ufer der Erft. Weil das vielen Tierfreunden merkwürdig vorkommt und sie sich Sorgen um die großen Vögel machen, haben sie bereits die Grevenbroicher Feuerwehr alarmiert und die Helfer gebeten, mal nach dem rechten zu schauen. Vielleicht, so die Vermutung, könnten die Schwäne ja krank sein.