Seifenkisten-Rennen schwappten nach dem Zweiten Weltkrieg mit amerikanischen Soldaten über den großen Teich. Die Opel AG in Rüsselsheim förderte diesen jungen Sport und veranstaltete in den 50er Jahren bundesweite Derbys. weniger

Seifenkisten-Rennen schwappten nach dem Zweiten Weltkrieg mit amerikanischen Soldaten über den großen Teich. Die Opel AG in Rüsselsheim förderte diesen jungen Sport und veranstaltete in den 50er Jahren bundesweite Derbys.

Siegerehrung in Duisburg: Die Derbys des Automobilherstellers Opel zogen in den 1950er Jahren die Menschenmassen an.