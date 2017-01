Grevenbroich: Senior wird Opfer von Trickbetrügern

Die Polizei fahndet nach Betrügern, die einen Senior aus Grevenbroich um sein Geld geprellt haben.

Der 81 Jahre alte Mann wurde am Sonntag gegen 16 Uhr vor einer Apotheke am Ostwall von zwei unbekannten Männern angesprochen. Einer von ihnen gestikulierte wild herum und äußerte sich in sehr schlechtem Deutsch, dass er Zahnschmerzen habe. Nach dem Tipp des Seniors, doch einen Facharzt aufzusuchen, verschwand das Duo. Einen kurzen Augenblick später stellte der 81-Jährige den Diebstahl seiner Geldbörse fest. Diese befand sich zuvor noch in der unverschlossenen Außentasche seiner Jacke.

Es ist davon auszugehen, dass die beiden Unbekannten das Portemonnaie aus der Tasche gefingert haben. Die Polizei rät: Wer von einem Fremden angesprochen wird, sollte in jedem Fall Abstand halten. "Trickdiebe gehen geschickt vor und lenken ihre Opfer ab, so dass es zumeist unbemerkt zum Diebstahl von Geld oder Portemonnaies kommt", sagt Sprecherin Diane Drawe. Wer massiv bedrängt werde, sollte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.

Quelle: NGZ