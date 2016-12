Grevenbroich: Skatspieler brauchen Hilfe von Fortuna

Michael Keil, Skat-Weltmeister mit der Nationalmannschaft 2014 und Mitglieder der Bundesligamannschaft der "Skatfreunde Grevenbroich", über das Zusammenspiel von Glück und Können beim Skat. Von Anne Richter

Michael Keil macht beim Skat kaum einer was vor. Der 57-Jährige ist mit dem Kartenspiel seit der Schulzeit vertraut und spielt seit 1980 organisiert. Und trotzdem kann es ihm passieren, dass er bei einem Turnier, an dem weniger erfahrene Spieler teilnehmen, auf den hinteren Rängen landet. Der Grund: der Faktor Glück.

"Meiner Meinung nach ist die Aufteilung beim Skat so: 50 Prozent Glück, 30 Prozent Können und 20 Prozent die ,Dummheit' der Mitspieler", erklärt Keil, wobei er die "Dummheit" mit einem Augenzwinkern verstanden wissen will. "Auch der beste Spieler der Welt kann ohne gute Karten nichts machen", ist er überzeugt. Er muss es wissen, schließlich hat er schon an vielen Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften teilgenommen und war Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, die 2014 in Paraguay Weltmeister geworden ist.

"80 Prozent der Spiele sind meist eindeutig für den Alleinspieler zu gewinnen", weiß Keil aus Erfahrung. "Beim Skat kann man mit guten Blättern nicht viel verlieren." Für den Spieler der Bundesligamannschaft des Skatclubs "Skatfreunde Grevenbroich" sind vor allem die 20 Prozent der anderen Spiele interessant. Grundsätzlich gilt: "Durch die Informationen vom Reizen kann man sich ein Bild davon machen, wie die Kartenverteilung aussieht", erklärt Keil. Dabei kommt es auf eine gute Beobachtungsgabe an "Wie schnell wird gereizt, gibt es Pausen - solche Dinge können Hinweise geben", so der Profi. Und natürlich lassen die Grenzen, bis zu denen gereizt wird, erahnen, welches Spiel der andere gerne machen würde. Keil schränkt aber ein: "Es gibt 2,7 Billiarden Möglichkeiten, wie die Karten verteilt sein können. Das macht das Spiel so interessant." Steht fest, wer alleine spielt, ist es wichtig, im Kopf die Punkte mitzuzählen und im Blick zu behalten, welche Karten schon ausgespielt wurden. "Die Kunst ist, in den ersten zwei bis vier Stichen das Spiel so durchleuchtet zu haben, dass man weiß: So ist die Kartenverteilung", sagt Keil. Dieser Aspekt des "Könnens" trifft schnell auf den Aspekt ",Dummheit' der Mitspieler" - denn nicht immer harmonieren die Spieler der Gegenpartei. Und schon eine ungünstig gespielte Karte kann die Niederlage bedeuten.

Und wenn Fortuna einmal nicht hold ist und es nur schlechte Karten gibt? "Das ist manchmal schwer zu ertragen, doch es kann nicht nur Gewinner geben", sagt Keil. Der Frust dürfe dann nicht zu groß werden. Manchmal sei das für sehr erfolgreiche Spieler schwierig, hat er beobachtet: "Die können nur schwer damit umgehen."

Quelle: NGZ