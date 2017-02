Grevenbroich: Sprötz-Trupp startet mit großem Programm in die närrischen Tage

Für die Gustorfer Jecken beginnt kommende Woche die heiße Phase der Karnevalssession, das Dreigestirn mit Prinz Manfred Ignatius, Jungfrau Ralfaela (Ralf) Büttgenbach und Bauer Wilbert Klug freut sich auf den närrischen Höhepunkt. "Die Gustorfer feiern toll. Da kann man nur begeistert ein", sagt Peter Rheindorf, Beisitzer beim Närrischen Sprötz-Trupp.

Der 76-Jährige, der "400 Meter vor der Kölner Stadtgrenze" - in Leverkusen - geboren wurde, muss es wissen. Der Grevenbroicher singt im "Zillche", ist Mitglied im weit über Köln hinaus bekannten Ensemble "Cäcilia Wolkenburg". Die "Tochter" des Kölner Männer-Gesang-Vereins nimmt dieses Jahr mit dem Bühnenspiel "Circus Colonia" die Stadt "auf die Schippe".

Klar, dass Rheindorf bei rund 30 Auftritten nicht bei allen Karnevalsterminen in Gustorf sein kann. Doch Rosenmontag ist er auf jeden Fall beim Zug dabei - er ist einer der Preisrichter. Eindrucksvoll sind in Gustorf die Großwagen, und die Fußgruppen bewiesen bei ihren Kostümen viel Kreativität. Übrigens können sich noch Gruppen für den Zug anmelden - vom 6. bis 8., am 13. und 14. sowie vom 20. bis 22. Februar jeweils von 17 bis 19 Uhr in der "Ponderosa" am Torfstecherweg. Dort läuft auch der Kartenvorverkauf für die Altweiberparty und den Kostümball am Rosenmontag. Über eine Woche geht es in Gustorf jeck zu, sorgt der Sprötz-Trupp um Präsident Ewald Wörmann für närrische Stimmung. Los geht es am Samstag, 18. Februar, 14.45 Uhr, bei der Mädchensitzung unter Leitung der Elferratspräsidentin Andrea Wessels, für Musik sorgt die Band "De Bajaasch" (Eintritt: 15 Euro). Am Tag darauf folgt um 14.30 Uhr die Kindersitzung - der Nachwuchs gestaltet komplett das Programm (Karten für Erwachsene fünf Euro, für Kinder ist der Eintritt kostenlos). Klar, dass das Kinderprinzenpaar Vano Khanzadian und Anna-Lena Vor der Straße im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Vor allem für die Jugend ist die Altweiberballparty am 23. Februar ab 14 Uhr mit der Schlüsselübergabe seit Jahren ein echter "Magnet". Wegen der Kosten für Musik und Security kosten die Karten zehn Euro.

Am Tulpensonntag geht es beim Frühschoppen ab 11 Uhr - unter Leitung des Elferrates mit Mario Bochinsky als Sitzungspräsident - weiter, mit dabei sind Tanzgarden sowie die Bands "Zack", "De Bajaasch", "Now" und "Kempes Feinest". Am Tag darauf zieht der große Rosenmontagszug um 14.30 Uhr los, danach wird beim Kostümball im Zelt weiter gefeiert.

(cso-)