Grevenbroich: Sturm über Grevenbroich: Zwei Bäume umgestürzt

Während der stürmischen Phase am gestrigen Nachmittag sind im Stadtgebiet gleich zwei Bäume umgekippt, was die Feuerwehr auf den Plan rief.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr alarmiert, weil in Neurath ein etwa 20 Meter hoher Baum auf die Straße Am Dornbusch gekippt war. Der Stamm war rund 30 Zentimeter dick. Neun Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Frimmersdorf/Neurath sowie sechs Kollegen der hauptamtlichen Wache rückten aus, um den Baum mit Kettensägen zu zerteilen und abzutransportieren. Kurz nach dem ersten Alarm folgte gegen 17.15 Uhr der zweite, wie ein Feuerwehrmann von der Leitstelle berichtet. Diesmal ging es um einen etwa zwölf Meter hohen Baum, der im Bereich des Bends nahe der A 540 in Höhe der Erftbrücke umgestürzt war. Dort kümmerten sich zwei Feuerwehrmänner der hauptamtlichen Wache, die mit der Drehleiter ausrückten, um das Zersägen und Abtransportieren des Baumes. Wie die Feuerwehr erklärte, seien derartige Einsätze um diese Jahreszeit eigentlich ungewöhnlich, da die Bäume kein Laub tragen. Möglicherweise habe es schon eine Vorschädigung oder Erkrankung der Bäume gegeben, vermutet die Feuerwehr.

(arr)