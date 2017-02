Grevenbroich: Tonnenschwerer Stahl fürs Schlossbaddach

Montagearbeiten liefen auch während der Karnevalstage. Nächsten Dienstag wird Richtfest gefeiert. Von Wiljo Piel

Während andere den Karneval feierten, hatten die Mitarbeiter der Firma Wansing und Partner reichlich auf der Schlossbad-Baustelle zu tun. Es mussten voluminöse Stahlträger montiert werden, auf denen künftig das Facetten-Dach des Bades ruhen wird. "Diese Arbeit erfordert Zeit und Fingerspitzengefühl", sagt Bernhard Grünebeck, technischer Leiter des in Ahaus ansässigen Unternehmens. Die Karnevalstage kamen für dieses Projekt gerade recht.

Für die Montage rückte ein 120-Tonnen-Mobilkran am Donnerstag gegen 6 Uhr in der Frühe auf der Baustelle an. Eine Stunde später war auch ein Schwerlasttransporter vor Ort, der Stahlträger mit einem Gesamtgewicht von 20 Tonnen geladen hatte. Gegen 10 Uhr konnte die Montage beginnen. Bei den Arbeiten wurde immer wieder ein Blick auf die Entwicklung des Wetters geworfen. Denn bei starkem Wind, wie er etwa am Altweibertag vorherrschte, mussten mit dem Bau zeitweise ausgesetzt werden.

Das künftige Facetten-Dach wird aus geschweißten Stahlträgern bestehen, die 250 Millimeter breit, 650 Millimeter hoch und bis zu 19,2 Meter lang sind. Jeder einzelne Träger bringt es auf ein Gewicht von rund 3000 Kilogramm. Die Montage erfolgt in einzelnen Abschnitten, in der ersten Runde wurden sechs Bauteile in die Betonunterkonstruktion eingebaut. "Die Strahlträger wurden in Ahaus hergestellt und in Siegen in einem Tauchbad verzinkt. Im Anschluss gingen die Bauteile auf die Reise zu einem Großbeschichter, der sie mit Farbanstrichen versah, die zusätzlich vor Korrosion schützen", sagt Ursula Wolf-Reisdorf, Sprecherin des Bauherrn GWG Kommunal.

Wie weit die Arbeiten im Schatten des Alten Schlosses fortgeschritten sind, davon können sich interessierte Grevenbroicher am kommenden Dienstag, 7. März, überzeugen. Am 14 Uhr wird GWG Kommunal - acht Monate nach der Grundsteinlegung - den Richtkranz über der Baustelle hissen. Geschäftsführer Willi Peitz ist zuversichtlich, dass das neue Bad im dritten Quartal des nächsten Jahres eröffnet werden kann.

Zur Ausrüstung des neuen Hallenbades zählen fünf Becken, darunter ein Sportbecken mit fünf 25-Meter-Bahnen und zwei Sprungtüren, ein Freizeitbecken mit Sprudelanlagen und Wassernebel-Bogen für Kinder sowie ein Vierjahreszeitenbecken, das wetterunabhängig genutzt werden kann.

Quelle: NGZ