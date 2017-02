später lesen Grevenbroich Trio "Liederjan" präsentiert Folk-Vielfalt in der Villa FOTO: L. Berns FOTO: L. Berns Teilen

2017-02-12

Wenn die Bühne einem bunten Musikalienhandel mit Tuba, Harmonium, Gitarren, Posaunen, Bouzouki, Ukulelen, Akkordeon, Cortina, Tin Whistle, Sopran-Saxophon, Vibraphon, Xylophon und Kazu gleicht, dann schlussfolgert der Folk-Experte sofort: Die norddeutsche Gruppe "Liederjan" ist in der Stadt. Im Rahmen der Reihe "Weltmusik am Niederrein" gastierte sie jetzt in der Villa Erckens.