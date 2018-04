Ermittlungen in Grevenbroich

Die Hintergründe des Überfalls auf einen 31-Jährigen in Grevenbroich sind nach wie vor unklar. Eine Fahndung hat zwar laut Polizei nicht auf die Spur der Tatverdächtigen geführt, allerdings konnten weitere Zeugen ausfindig gemacht werden.

Das teilte Polizeisprecherin Daniela Dässel mit. Mehrere Jugendliche, die sich in der Nähe des Tatortes aufhielten, hätten den Angriff auf den Obdachlosen beobachtet.

Der 31-Jährige war gegen 20 Uhr am Marktplatz von einer größeren Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. "Es soll sich bei den vermeintlichen Schlägern um Jugendliche oder Heranwachsende, möglicherweise mit türkischem Hintergrund, gehandelt haben", sagte Dässel. Der alkoholisierte Mann habe gegenüber den Polizeibeamten angegeben, von 20 Personen geschlagen, getreten und seiner Geldbörse beraubt worden zu sein. Anschließend seien die Täter in Richtung Stadtpark geflüchtet. "Die Angaben wurden durch unbeteiligte Zeugen weitestgehend bestätigt", so Daniela Dässel.

Entgegen erster Meldungen soll der 31-Jährige bei dem Überfall nicht schwere, sondern leichte Verletzungen davongetragen haben. Er habe noch am selben Abend das Krankenhaus nach einer medizinischen Erstversorgung verlassen können. Gegenüber der Polizei habe sich das Opfer der Attacke allerdings wenig kooperativ gezeigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes und Körperverletzung aufgenommen. Nach wie vor ist unklar, wie es zu Überfall auf den 31-Jährigen gekommen ist. Um die Hintergründe der Tat aufklären zu können, sind die Beamten auf weitere Tipps aus der Bevölkerung angewiesen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

(wilp)