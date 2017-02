Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend vesucht eine Tierhandlung in Grevenbroich zu überfallen. Die Kassiererin weigerte sich, die Kasse zu öffnen.

Am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum eines Geschäftes für Tiernahrung "Am Hammerwerk" in Grevenbroich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unbekannte soll eine Angestellte an der Kasse mit einem Hammer bedroht haben. Als die Kassiererin ihm verdeutlichte, die Kasse nicht öffnen zu können, flüchtete der Mann jedoch zu Fuß und ohne Beute aus dem Geschäft.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen durch die zwischenzeitlich informierte Polizei verlief ohne Erfolg.

Der Täter war etwa 1,70 Meter groß, hatte einen dunkleren Teint und dunkle Augen. Der Mann trug eine schwarze Kapuzenjacke mit aufgezogener Kapuze und eine dunkle Jeanshose. Dazu war er mit einem grün-weißen Halstuch maskiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

(ots)