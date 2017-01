Grevenbroich: Viele seltene Vögel über Grevenbroich

Norbert Wolf, Umweltschutzbeauftragter der Stadt, hat auch 2016 intensiv die Artenvielfalt in Grevenbroich - und insbesondere die der Vögel - beobachtet. Er berichtet, welche Vögel beobachtet werden konnten. Von Anne Richter

Mehr als 140 verschiedene Vogelarten konnten in den vergangenen acht Jahren rund um die Stadt festgestellt werden. "Das würde man einer industriell geprägten mittelgroßen Stadt wie Grevenbroich gar nicht zutrauen", sagt der Umweltschutzbeauftragte Norbert Wolf und freut sich über das gute Ergebnis. Das gebe auch Auskunft darüber, wie gesund die Natur sei.

Zu Wolfs Aufgaben gehört es auch festzuhalten, welche - möglicherweise sogar seltenen - Tierarten im Stadtgebiet vorkommen, um bei Projekten wie Baumaßnamen unter artenschutzrechtlichen Aspekten Stellung beziehen zu können. Dafür beobachtet er regelmäßig die Artenvielfalt und geht Hinweisen nach, die etwa Hobby-Ornithologen an ihn herantragen. Für das vergangene Jahr kann Wolf eine positive Bilanz ziehen: Es wurden wieder einige seltene Vögel beobachtet.

"Eine Rarität ist der Rotfußfalke", erklärt Wolf. Vier Tiere seien im Spätsommer gesichtet worden. Die Vögel brüteten eigentlich in Süd- und Südosteuropa und zögen im Winter in Quartiere im Süden. "Es ist kaum vorstellbar, dass deren ,Navi' versagt hat", meint Wolf. Eventuell seien die Tiere weit durch die Gegend gestreunt, um sich vor der Reise in den Süden mit Großinsekten wie Libellen vollzufressen.

Ebenfalls eine "kleine Sensation", wie der Umweltschutzbeauftragte sagt, ist die Sichtung der Sumpfohreule im Bereich zwischen Grevenbroich und Bedburg auf der Königshovener Höhe. Eigentlich sei diese Art als Brutvogel in Nordrhein-Westfalen ausgestorben, doch diesmal konnte die Balz der Tiere beobachtet werden. "Und sie waren im Mai immer noch hier", sagt Wolf. Es habe auch beobachtet werden könne, wie futtertragende Altvögel immer wieder eine bestimmte Stelle anflogen. "Bis etwa 1982 gab es die Sumpfohreule in NRW als Brutvogel", berichtet der Umweltschutzbeauftragte. Das Tier brauche Offenlandgebiete wie Sümpfe und Heiden, um dort am Boden zu brüten. "Sie baut als einzige Eule selber ein Nest", erklärt Wolf eine Besonderheit.

Ebenfalls ein eher seltener Gast ist der Raufußbussard (siehe Foto), der in der Tundra zu Hause ist. "Im Winter ist er bei uns zu Besuch", beschreibt Wolf. Beim Raufußbussard reichen die Federn bis zu den Füßen herunter. Hier frisst er Mäuse, Wildmäuse und kleine Kaninchen.

Ein weiteres Highlight war 2016 laut Wolf der Raubwürger. "Die sind in NRW vom Aussterben bedroht", erklärt er. Würger sei ein reißerischer Name für den etwa amsel-großen Vogel, findet der Experte. Grund sei der Schnabel, mit dem Mäuse und Wühlmäuse zur Strecke gebracht werden könnten. Das Besondere: "Die Vögel legen Vorratslager an, in dem sie zum Beispiel Mäuse oder Käfer an Dornenbüschen aufspießen", erklärt Wolf. Manchmal bekomme er Anfragen, wenn ein Bürger diese entdecke und an Tierquälerei denke.

Relativ gute Lebensbedingungen findet der Stieglitz, Vogel des Jahres 2016, vor. "Das haben wir Brutnachweise aus allen Stadtteilen", freut sich der Umweltschutzbeauftragte. Als problematisch schätzt er die Situation für klassische Feldvogelarten wie Feldlerche oder Braunkehlchen ein. Von diesen Tieren müsste es deutlich mehr Exemplare geben. Fachleute sagten, das liege wohl an der intensiven Landwirtschaft und Gifteinsätzen gegen Insekten, berichtet Wolf. Ein Mangel an Insekten schlage sich schnell bei den Vögeln durch. "Auch viele Körnerfresser brauchen für die Aufzucht der Jungen Insekten", stellt er klar. Das verregnete Frühjahr habe zudem dazu geführt, dass einige Vögel, die nur ein Mal im Jahr brüten, keine Nachkommen hätten.

Wer Norbert Wolf unterstützen möchte, kann ihm die Sichtung seltener Tiere melden unter Telefon 02181/9199 oder per E-Mail an norbert.wolf@grevenbroich.de.

Quelle: NGZ