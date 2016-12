später lesen Grevenbroich Weihnachts-Klassiker wird zum Blues-Hit FOTO: Lothar Berns/Screenshots FOTO: Lothar Berns/Screenshots Teilen

Eric Clapton und Muddy Waters. Das sind ihre Helden. Oder Johnny Winter und B. B. King. Mit Weihnachtsliedern haben die Musiker der Grevenbroicher Band "They play the Blues" wenig am Hut. Für die NGZ haben sie aber den Klassiker "Leise rieselt der Schnee" eingespielt - in einer schönen, rauchigen Bluesversion. Von Kilian Tress