Grevenbroich Weniger neue Flüchtlinge als erwartet angekommen

Die Stadt nimmt zurzeit weniger Flüchtlinge auf, als ihr zunächst angekündigt worden waren. In der letzten Februarwoche waren 14 Menschen, deren Asylantrag anerkannt worden ist, in Grevenbroich eingetroffen. In der ersten Märzwoche kamen 13 Personen hinzu.