Grevenbroich: Wevelinghovener Mai-Markt mit großer Automeile

Ein Fest für die ganze Familie soll der Mai-Markt am Sonntag, 21. Mai, werden, rund 20.000 Besucher strömen jedes Jahr zum Event der Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven (WIG). Anne Wansart-Engel hält seit rund sechs Jahren die organisatorischen Fäden in der Hand, erstmals aber ist sie als WIG-Vorsitzende dabei. "Der Mai-Markt ist mein Baby", erklärt die gebürtige Wevelinghovenerin. Sie folgte als Vereinschefin Claudia Pannes nach, die aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidiert hatte, aber weiter im Vorstandsteam dabei ist.

Von 11 bis 18 Uhr werden sich am 21. Mai der Hauptstraßenzug von der Kreuzung Post-/Zehntstraße bis zum Kreisel "An der Eiche" sowie der Marktplatz in eine Festmeile verwandeln. Die Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr. 130 Aussteller - darunter ein Korbflechter und ein Scherenschleifer - sowie Händler aus dem Ort haben zugesagt. Neu: Auf dem Marktplatz entsteht eine große Automeile mit mehr als 50 Fahrzeugen. Sechs Händler zeigen neueste Modelle. Aber auch Oldtimer werden zu bewundern sein.

Auf der Bühne am Markt präsentieren sich Kindergarten-Tanzkids, Turnverein Germania, Musikladen Kovats und Aktiv-Sportpark. Für Musik sorgen die "Band of the Grenadier Guards" aus Kapellen, das Tambourkorps "Frisch voran" und Alleinunterhalter Roland Zetzen. Vereine zeigen beim Markt ihr Leistungsspektrum, die Feuerwehr demonstriert Menschenrettung aus einem Auto, das Technische Hilfswerk stellt sich vor. Das Schützenkönigspaar Walter Danke und Britta Müller-Bludau ist ebenfalls dabei. Auf die kleinen Besucher warten unter anderem Bungee Loop, Kettenflieger und Karussells. Als Hauptsponsoren unterstützen Sparkasse und GWG die Werbegemeinschaft.

Parkmöglichkeiten bestehen etwa am Pick-Baumarkt (Lilienthalstraße) und auf dem Parkplatz "Am Gasthausbusch" (Grevenbroicher Straße), von beiden Orten fährt ein Shuttle-Bus zum Mai-Markt. Weitere Stellplätze gibt es bei der Firma Actega und an der Realschule.

