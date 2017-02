Grevenbroich: Wieder Ärger auf der Stadtbuslinie 891

Sandra Gluch ärgert sich darüber, dass ihre Kinder mittags nach der Schule häufig an der Bushaltestelle stehen bleiben müssen, weil der Bus nicht alle Fahrgäste mitnehmen kann. Schon 2016 hatte es auf der Linie 891 Probleme gegeben. Von Anne Richter

Sandra Gluch ist wütend. Wieder einmal sind ihre beiden Kinder Luca (13) und Paulina (10) mittags nach der Schule nicht in den Bus gekommen und mussten an der Haltestelle am Bahnhof warten. Die nächste Linie 891 Richtung Neuenhausen, wo die Familie lebt, fährt erst eine halbe Stunde später. So machte sich schließlich die Mutter auf den Weg, um ihre Kinder selbst abzuholen. Ihrem Ärger machte Gluch bei Facebook Luft. In der Gruppe "Du bist Grevenbroicher, wenn..." beschrieb sie die Situation und fragte, wofür sie denn dann die beiden Schokotickets bezahle. Viele Nutzer reagierten auf den Beitrag mit Zustimmung und berichteten ebenfalls von überfüllten Bussen, stehengelassenen Fahrgästen und ihren Ängsten, den voll besetzten Bus mit kleinen Kindern zu nutzen.

Einige Nutzer verwiesen auch auf die Ereignisse im vergangenen Jahr. Unsere Zeitung berichtete damals über eine Mutter, die mit ihrem Kinderwagen nicht mitgenommen wurde, eine andere Frau soll aus dem Bus geworfen worden sein. Eine weitere Mutter soll gehindert worden sein, einen Bus wieder zu verlassen, obwohl ihr Mann mit Kinderwagen nicht einsteigen durften. Der Busverkehr Rheinland (BVR) reagierte 2016 und ließ die Linie überprüfen. Die Fahrer wurden in Höflichkeit geschult, zudem wurde eine Fahrgastzählung durchgeführt, weil auch das Problem der vollen Busse Thema war. Geändert hat sich seither offenbar nichts. "Die 891 ist direkt proppevoll, wenn die ganze Schule dahinläuft", beschrieb Sandra Gluch im Gespräch mit unserer Redaktion die Situation am Mittag. Luca und Paulina besuchen die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule am Standort Hans-Sachs-Straße. Teilweise, so berichtete ihre Mutter gestern, würden die Kinder oder andere Fahrgäste stehengelassen. Es sei auch schon vorgekommen, dass Kinder an einer Haltestelle den vollen Bus verlassen hätten, um anderen Fahrgästen den Ausstieg zu ermöglichen, dann aber nicht wieder einsteigen konnten. "Die Leute stehen bis vorne zum Busfahrer", beschrieb Gluch und erinnerte an die Gefahren, die bei einer Vollbremsung drohen.

Eine Alternative zur Heimfahrt mit der 891 gibt es für ihre Kinder nicht, nur morgens können sie einen Schulbus nutzen. Mittags, gegen 13 Uhr aber auch später nach 16 Uhr sei es einfach zu voll, so die Mutter. "Das ist unzumutbar, nicht nur für die Kinder, sondern für die Allgemeinheit", findet Sandra Gluch. Ihrer Ansicht nach sollte ein größerer Bus eingesetzt werden oder ein zweiter zu Stoßzeiten fahren.

Vonseiten der Stadt gab es gestern keine Stellungnahme zur Stadtbuslinie 891. Wie Stadtsprecherin Ines Hammelstein mitteilte, habe sich der neue Beigeordnete Florian Herpel Zeit ausgebeten, um zunächst zu recherchieren. Erst dann wolle er sich zum Thema äußern.

Auch seitens der Bahn als Betreiber der Buslinie gab es gestern keine abschließende Antwort zu den Problemen mit der Stadtbuslinie 891. Ein Bahnsprecher teilte auf Nachfrage mit, dass das Unternehmen sich der Sache annehme und nach einer Lösung suchen wolle. Wie diese Lösung aussehen könnte, darüber wollte der Sprecher gestern aber nicht spekulieren. Er warte dazu noch auf Antwort seiner Kollegen.

Dem Rhein Kreis Neuss - als Aufgabenträger zuständig für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV - liegen nach Auskunft von Sprecher Reinhold Jung keine Hinweise und Beschwerden zur Linie 891 vor. Bürger könnten sich bei Bedarf beim Amt für Entwicklungs- und Landschaftsplanung unter der Telefonnummer 02181 6016111 melden. Der Kreis könne dann um eine Stellungnahme bitten und gegebenenfalls vermitteln, so der Sprecher.

Quelle: NGZ