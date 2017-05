Grevenbroich: Woolworth eröffnet im Montanushof

Der großflächige Leerstand im Montanushof wird mit einer Woolworth-Filiale geschlossen. Bis zu 20 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Das Schmuckgeschäft zieht in größere Räume und schließt die Lücke neben dem Optiker. Von Gundhild Tillmanns

Die Unterschriften auf dem Vertrag zwischen dem Montanushof in Grevenbroich und der Woolworth-Zentrale in Unna sind noch frisch. Nun plakatiert Woolworth den bevorstehenden Einzug seiner ersten Filiale in Grevenbroich und schließt damit einen besonders auffälligen und sich bereits ansatzweise verfestigenden Geschäftsleerstand in der Innenstadt. Auf knapp 800 Quadratmetern Verkaufsfläche will Woolworth im Montanushof voraussichtlich im vierten Quartal diesen Jahres eröffnen: Das teilt Unternehmensreferentin Olga Bakanow auf Redaktionsnachfrage mit. Eine genauere Zeitplanung gebe es noch nicht, da der Mietvertrag jetzt erst abgeschlossen worden sei.

Die noch durch Zwischenwände getrennten ehemaligen Geschäftsräume des Reisebüros, des zwischenzeitlich für den Saisonverkauf, etwa für Karnevalskostüme genutzten großen Bereiches sowie des benachbarten kleinen Schmuckgeschäftes werden laut Woolworth-Sprecherin mit Mauerdurchbrüchen zu einer durchgängigen Geschäftsfläche zusammengefasst. Das Schmuckgeschäft zieht im Montanushof, um in die dann größere Fläche im ehemaligen Textilgeschäft "Zero" neben dem Optiker.

Zwischen 15 und 20 Mitarbeiter will Woolworth im Montanushof einstellen und damit auch Vollzeitarbeitsplätze in der Stadt schaffen, kündigt Bakanow an. Filialen in vergleichbarer A-Lage unterhalte Woolworth bereits ebenfalls in Einkaufspassagen in Krefeld mit 600 Quadratmetern und in Monheim mit knapp 875 Quadratmetern, berichtet sie. Woolworth verfüge aber auch über Niederlassungen mit mehr als 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche, fügt Bakanow hinzu.

Für den Konzern werde die Niederlassung in Grevenbroich einen Lückenschluss in der Region darstellen. Die nächste Filiale in Mönchengladbach liege 13 Kilometer entfernt. "Unser Ziel ist es, bundesweit und flächendeckend für unsere Kunden verfügbar und erreichbar zu sein, daher schließen wir mit der Eröffnung in Grevenbroich eine Lücke in unserem Filialnetz", sagt Woolworth-Sprecherin Olga Bakanow. Das Sortiment in der neuen Woolworth-Filiale in Grevenbroich werde ein breitgefächertes Kaufhausangebot umfassen. Nach den Mustereinrichtungen der sonstigen Woolworth-Filialen soll es auch dort Textilien, Haushalts- und sonstige, teilweise auch Saison-Artikel geben.

Ein regelrechter Lückenschluss wird der Woolworth-Markt auch für den bisherigen Leerstand im Montanushof genau in der Sichtachse des dortigen Eiscafés. Damit ist dann, bis auf das weiterhin leerstehende ehemalige Textilgeschäft am Ausgang zum Parkdeck, das Erdgeschoss fast voll vermietet. Leer steht nach wie vor die ehemalige Buchhandlung zum Ostwall hin, was allerdings nicht mehr so auffällt. Mit grünfarbigen Schaufensterverkleidungen und Plakatierungen der Neuvermietungen wirbt das Center-Management für den Besuch im Montanushof. Ausgesprochen problematisch gestaltet sich für Montanushof-Manager Tim Grevelhörster aber nach wie vor die Wiedervermarktung des seit vielen Jahren leerstehenden Freizeitbereiches im Obergeschoss des Centers. Denn ein neuer Mieter müsste auch zunächst einmal erheblich in die Renovierung und einen Umbau der ehemaligen Bowling-Bahn und Gastronomiebereiche investieren.

Quelle: NGZ