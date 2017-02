Grevenbroich: Yannic Krämer holt sich den Jungschützenkönigs-Titel

Pfänder- und Scheibenschießen beim BSV Kapellen.

Der Bürgerschützenverein Kapellen hat einen neuen Jungschützenkönig. Beim Wettbewerb im Saal der Ratsschänke setzte sich Yannic Krämer schon mit dem siebten Schuss durch und holte den Vogel herunter. Wie Vereinssprecher Heinz-Dieter Jahn mitteilte, kamen damit zwei Bewerber gar nicht erst zum Zuge, denn eigentlich hatten sich neun Schützen angemeldet.

"Die Vögel dürfen nicht mehr beliebig dick und groß sein", erklärt Jahn. Diesmal sei es dann eben schnell gegangen, die Beteiligten hätten es aber alle mit Humor genommen. Der 23-jährige Yannic Krämer wohnt in Wevelinhoven, ist seit 2009 BSV-Mitglied und kommt vom Hubertszug "Erftjonge".

Bevor der Pfänder- und Scheibenschießwettbewerb überhaupt stattfinden konnte, musste zunächst der Schießstand neu abgenommen werden. Dies muss ohnehin alle fünf Jahre erfolgen, zusätzlich sei die Neuabnahme aber auch durch den Umzug in die Ratsschänke notwendig geworden. Am Freitagmorgen sei rechtzeitig das "OK" erfolgt, so dass am Abend BSV-Präsident Edmund Feuster 120 Schützen zum Wettkampf begrüßen konnte.

Im Einzelwettbewerb setzte sich Christian Wingenrath von den Scheibenschützen durch, auf Platz zwei folgte Carsten Herrmann (Sebastianusschützen) und auf dem dritten Rang Norbert Jahn (Grenadierzug "Nie zu Huss"). Im Mannschaftswettbewerb lagen am Ende die Scheibenschützen mit 177 Ringen vorne, gefolgt vom Jägerzug "Immer Jung" und dem Hubertuszug "Erftfalken" mit jeweils 176 Ringen. Beim Pfänderschießen schoß Mario Cizmar (Artillerie) den Kopf herunter, Frank Ohmann (Scheibenschützen) den rechten Flügel, Herbert Rösgen (Grenadierzug "Voll drop") den linken Flügel und Carsten Herrmann den Schweif.

Quelle: NGZ