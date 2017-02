Grevenbroich: Zwei Rentner zeigen die Stadt aus luftiger Höhe

Jürgen Larisch und sein Nachbar Hans Mentzen sind auf die höchsten Gebäude der Stadt gestiegen und haben ihre Kameras gezückt. "Grevenbroich von oben" ist ab Donnerstag im Museum zu sehen. Von Wiljo Piel

Eine Drohne steigen zu lassen, um Grevenbroich von oben zu zeigen - das wäre zu einfach gewesen. Jürgen Larisch (66) und sein Nachbar Hans Mentzen (78) haben es auf die "harte Tour" gemacht. Sie sind die 50 höchsten Gebäude der Stadt heraufgekraxelt, um von dort aus ihre Aufnahmen zu machen. Ein Teil der 800 Fotos, die im Verlauf eines Jahres entstanden, sind ab morgen im Dachgeschoss des Museums Villa Erckens zu sehen. Gemeinsam mit einer Auswahl von historischen Luftbildern - damit der Betrachter einen Vergleich zu früher ziehen kann. Um 19 Uhr geht es los.

Der Ursprung dieser Aktion liegt in einer Frühstücksrunde, zu der sich Jürgen Larisch regelmäßig mit Freunden in der Innenstadt trifft. "Dort kamen wir irgendwann einmal auf die Idee, die heimischen Kirchtürme zu besteigen - um mal zu sehen, welche Perspektiven sich von dort oben bieten", erzählt der Wevelinghovener. Gesagt, getan. Larisch setzte sich mit den Pfarrgemeinden in Verbindung, um die Genehmigungen einzuholen - und das Abenteuer konnte beginnen.

FOTO: Stadtarchiv

"Die Treppen oder steilen Leitern hochzusteigen, um sich in luftige Höhen zu begeben - das war manchmal gewöhnungsbedürftig", schildert Larisch: "Doch es hat sich gelohnt, denn von dort oben bieten sich tolle Aussichten." Nachdem sämtliche Kirchtürme bestiegen waren, hatten Larisch und Mentzen noch lange nicht genug - sie wollten noch weiter, zum Teil noch höher hinaus. Auf das Kesselhaus der Kraftwerksblöcke Paula und Quelle in Frimmersdorf beispielsweise, auf ein Silo der Zuckerfabrik, das Dach der ehemaligen Quäker-Mühle oder ganz oben auf das Gebäude der Sparkasse. "Größtenteils hat man von dort aus einen wunderschönen Blick auf die Stadt", schwärmt Jürgen Larisch. Was den beiden Kletterern angenehm auffiel: "Von oben gesehen, ist Grevenbroich ganz schön grün."

Die Fotos, die auf diese Weise entstanden, sind weder mit Photoshop noch anderen Hilfsmitteln bearbeitet worden, sie kommen "ungeschminkt" in die Ausstellung. "Wir wollen keine schönen Bilder zeigen, sondern Fotografien, die allesamt einen dokumentarischem Wert haben", sagt Thomas Wolff, Leiter des Stadtarchivs: "In 20 bis 30 Jahren werden diese Bilder deutlich vor Augen führen, wie sich die Stadt verändert hat."

Ein Vergleich kann schon heute im Museum gezogen. Die Fotos von heute werden Luftbildern gegenübergestellt, die in den 50er, 60er und 70er Jahren hoch über Grevenbroich aufgenommen wurden. Zu Zeiten also, in denen es im heutigen Buckau-Viertel noch eine Maschinenfabrik gab, als der Montanushof noch in weiter Entfernung war und es einen Kaufhof statt einer Coens-Galerie gab.

