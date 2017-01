später lesen Haan 300.000 Euro Schaden bei Brand in Doppelhaushälfte Teilen

Twittern





2017-01-07T09:46+0100 2017-01-07T09:51+0100

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Haan ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Der Hausbewohner sei in der Nacht zum Samstag durch den Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen worden und habe die Feuerwehr alarmiert.