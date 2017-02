Haan: Amt: Haaner Fachwerkhaus ist kein Denkmal

Das Amt für Denkmalpflege im Rheinland sieht in dem Fachwerkhaus an der Kölner Straße 74 kein Denkmal. Damit ist der Weg zum geplanten Abriss frei. Von Alexandra Rüttgen

Wie es in einem heute, Dienstag, 21. Februar, veröffentlichten Gutachten des Amtes heißt, handele es sich zwar um einen Ständerbau aus dem 17. Jahrhundert, errichtet nach dem Dreißigjährigen Krieg. Doch der ursprüngliche Bau sei nur noch zu etwas mehr als der Hälfte erhalten und dieser durch nicht sachgerecht angebrachte Ergänzungen "kaum noch erfahrbar".

Um das Fachwerkhaus an der Kölner Straße 74 in Haan hatte es in den vergangenen Monaten ausführliche Diskussionen gegeben. Ende vergangenen Jahres war ein Investor an die Stadtverwaltung herangetreten. Er wollte das Fachwerkhaus abreißen und durch ein Mehrparteienhaus ersetzen.

Da das Fachwerkhaus nicht unter Denkmalschutz steht, sah die Politik, die bei solchen Vorhaben zu entscheiden hat, ihre Hände gebunden. Doch sie beschloss zumindest, einen Bebauungsplan aufzustellen, um auf Neubauprojekte an dieser Stelle Einfluss zu nehmen. Denn in den Augen von Stadtverwaltung und Politik plante der Investor ein zu wuchtiges Objekt.

Doch es meldeten sich auch Anwohner sowie die Haaner Heimatfreunde und der Bergische Geschichtsverein zu Wort. Die Anwohner wollten das alte Fachwerkhaus erhalten, während die fachkundigen Vereine zumindest eine sachgerechte Begutachtung des Gebäudes einforderten.

Bürgermeisterin Bettina Warnecke beauftragte daraufhin das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, den Denkmalwert des Fachwerkhauses zu überprüfen. Ein Gutachter besichtigte am 1. Februar das Gebäude und veröffentlichte jetzt seine Expertise.

Ihr zufolge ist der ursprüngliche Fachwerkbau nur noch zu etwas mehr als die Hälfte erhalten. Die linke Seite ist durch ein modernes Fachwerk ergänzt, das den im Innern sichtbaren, maschinell gesägten Balken zufolge wahrscheinlich in den 1950er oder 60er Jahren entstanden ist.

Das ursprünglich durch querliegende Gefache geprägte Gerüst - als Gefach werden die Räume zwischen den Balken bezeichnet - wurde durch eine Reihe zusätzlicher so genannter Stile "verunklärt", heißt es in dem Gutachten. Sie seien wohl im Zusammenhang mit dem Einbau der Fenster zu sehen.

"Das rechte Fenster im Obergeschoss, das in etwa aus den 1920er Jahren stammen dürf­te, schneidet dabei an einer konstruktiv empfindlichen Stelle durch die konvexe Kopfstrebe, so dass die Wand an dieser Stelle herausgedrückt wird." Gleichfalls ohne ein ästhetisches und konstruktives Verständnis für das Fachwerkgerüst seien nach dem Zweiten Weltkrieg die Fenster eingebaut worden.

Damit sieht der Gutachter das Gebäude "leider nicht mehr als ein besonders aussagekräftiges Beispiel seiner Art in Haan" an. Weitaus einprägsamer werde diese Phase des Fachwerkhauses in Haan zum Beispiel durch die Häuser Pastor-Vömel-Straße 37 und 47 repräsentiert, beides eingetragene Baudenkmale.

Darüber hinaus habe sich die vom Lokalhistoriker Harro Vollmar vorgebrachte Überlegung, dass sich in diesem Haus eine Nagelschmiede befunden habe, nicht erhärten, "so dass aus ortsgeschichtlicher Sicht ein Schutz des Objektes nicht gegeben ist", so der Gutachter.

Für das Fachwerkhaus sind damit wohl die Tage gezählt. Es steht zum Verkauf. Besichtigungstermine laufen.