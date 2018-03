später lesen Haan Aral-Tankstelle Haan bietet Einkauf rund um die Uhr 2018-03-23T18:08+0100 2018-03-24T00:00+0100

Die Aral-Tankstelle an der Hochdahler Straße 130 in Haan kann jetzt auch angesteuert werden, wenn in der heimischen Küche Milch und Mehl fehlen, unerwartet Gäste kommen und verpflegt werden wollen oder wenn dem Kunden fürs Mittag- oder Abendessen der Sinn nach einem frischen Salat steht.