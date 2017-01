Teile der Haaner Innenstadt sind derzeit von Polizeikräften abgeriegelt, ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei spricht von einer "Bedrohungslage für zwei Objekte".

Die Drohung sei anonym eingegangen und werde derzeit geprüft, sagte Polizeisprecher Ulrich Löhe. Nähere Auskünfte gab er zunächst nicht.

Die Kaiserstraße im Zentrum ist zwischen dem Alten Markt und Windhövel gesperrt. Die Kaiserstraße ist Bundesstraße und damit eigentlich recht stark befahren. In Fahrtrichtung Wuppertal werden Autofahrer auf kleinen Straßen parallel zur Königstraße umgeleitet. Dort staut sich der Verkehr.

Auch durch den Schillerpark kann niemand zum Neuen Markt gelangen. Geschäfte im Umkreis von Sparkasse und Deutscher Bank sind geschlossen. Gegen 9.20 Uhr wurden die Mitarbeiter der Stadt-Sparkasse aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, in der Sparkasse sind Polizisten zu sehen.

Spürhunde und Polizeihubschrauber im Einsatz

Gegen 11 Uhr kam ein Polizeitrupp mit Spürhunden am Einsatzort an. Ein Polizeihubschrauber kreist. Zahlreiche Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge stehen in der Innenstadt bereit. Als eine Anwohnerin der Martin-Luther-Straße zum Mülleimer gehen will, wird sie dabei von einem Polizisten begleitet.

Unmittelbar, nachdem er die Sparkasse verlassen hatte, fuhr Sparkassen-Mitarbeiter Rafael Harlos zum DRK-Heim an der Bahnhofstraße, tauschte Anzug gegen Einsatzkleidung und begann mit anderen Helfern damit, Kaffee und Tee zu kochen, um die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Innenstadt mit heißen Getränken zu versorgen.

Auf dem Parkplatz der Kita am Park ist eine Polizeisperre errichtet. Die Mitarbeiter der Einrichtung wurden gebeten, nicht mit den Kindern nach draußen zu gehen. Eine Evakuierung sei zunächst nicht erforderlich, erklärte eine Erzieherin.

Bei Facebook posten Haaner Beobachtungen, aber auch viele Gerüchte. So heißt es, der Unterricht im nicht weit entfernten Schulzentrum Walder Straße falle aus. Dort ist man jedoch gelassen, eine Bedrohungslage gebe es nicht. Der Unterricht findet statt.

