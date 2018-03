später lesen Haan Brauner BMW verschwindet von Stellplatz 2018-03-05T18:13+0100 2018-03-06T00:00+0100

Die Polizei meldet einen Autodiebstahl: In der Nacht vom Samstagabend bis zum Sonntagmorgen 10 Uhr, verschwand vom Stellplatz eines Einfamilienhauses am Eschenweg in Haan- Gruiten ein brauner Pkw BMW 530d.