So bunt war der Karnevalsumzug in Haan am Tulpensonntag, dem 26.02.2017. Eine Gruppe Römerinnen hebt auf der Kaiserstraße ab.

So bunt war der Karnevalsumzug in Haan am Tulpensonntag, dem 26.02.2017. Eine Gruppe Römerinnen hebt auf der Kaiserstraße ab. weniger