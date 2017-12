später lesen Haan Einbrecher steigen in Einfamilienhaus in Haan ein 2017-12-21T18:08+0100 2017-12-22T00:00+0100

Ein Küchenfenster hebelten Einbrecher auf, um am Mittwoch zwischen 14.45 und 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Alt Thienhausen einzusteigen.

