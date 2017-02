Haan: FDP: Handlungskonzept Wohnen ist überflüssig

Anstatt für viel Geld Euro ein Handlungskonzept Wohnen erstellen zu lassen, sollte Haan "vielmehr laufend den tatsächlichen Bedarf an öffentlich gefördertem oder preisgedämpftem Wohnraum ermitteln und fortschreiben".

Reinhard Zipper, Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes und stellvertretender Fraktionschef lehnt den Antrag der SPD ab, ein Handlungskonzept Wohnen entwickeln zu lassen. Die Sozialdemokraten weisen darauf hin, dass in Haan etwa 2000 Bürger einen Wohnberechtigungsschein für eine Sozialwohnung besitzen. Vorlage eines Haaner Konzeptes solle ein Leitfaden der Landesregierung sein. Dieser Leitfaden wird mit Beispielen unterlegt, die anhand von Entscheidungsprozessen in Großstädten, wie beispielsweise Dortmund, erläutert werden. Nach einer ersten Reaktion der Verwaltung müsste dieses Konzept mit Unterstützung externer Berater erarbeitet werden. Die Kosten werden auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Die FDP-Fraktion hält die Verhältnisse in Haan für sehr viel übersichtlicher als die in Ruhrgebietsstädten. Nicht alle Besitzer eines Wohnberechtigungsscheins seien tatsächlich noch berechtigt und etliche Sozialwohnungen seien bekanntermaßen fehlbelegt. Auf der Basis aktueller Fakten können städtebauliche Maßnahmen, insbesondere bei der Schaffung von Baurecht abgeleitet werden. Die FDP sieht einen Weg in einem deutlicheren Schulterschluss mit dem Haaner Bauverein, der seit vielen Jahren konstant tätig ist, um neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen oder vorhandenen zu modernisieren.

