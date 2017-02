später lesen Unfall in Haan 26-Jähriger mit Motorrad gestürzt und schwer verletzt 2017-02-16T06:43+0100 2017-02-16T06:43+0100

Ein 26-Jähriger ist bei einem Motorradunfall in Haan nahe Wuppertal am Mittwochabend schwer verletzt worden. Er war in einer Baustelle gestürzt.