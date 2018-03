Die Polizei sperrt in Haan einen Tatort ab: Am Sonntag, 4. März 2018, hat es in Haan einen Anschlag auf den Innogy-Manager Bernhard Günther gegeben.

Die Polizei sperrt in Haan einen Tatort ab: Am Sonntag, 4. März 2018, hat es in Haan einen Anschlag auf den Innogy-Manager Bernhard Günther gegeben. weniger