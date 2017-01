Haan: Haaner trauern um den Historiker Reinhard Koll

Der Haaner Historiker Dr. Reinhard Koll ist tot. Er starb völlig unerwartet am Freitag. Koll wurde 71 Jahre alt. Mehr als 40 Jahre - bis zu seiner Pensionierung Ende Januar 2011 - lang war Reinhard Koll als Lehrer für Geschichte und Französisch am Haaner Gymnasium tätig, erlebte und gestaltete den Aufbau der 1967 gegründeten Schule.

Erst 1993 promovierte Reinhard Koll - zur Haaner Stadtgeschichte. Ihm verdankt die Stadt Haan eine lange Reihe von historischen Beiträgen, die Koll nach akribischem Aktenstudium in den Archiven recherchierte. In seinem Ruhestand arbeitete Koll noch an der Schulchronik des Gymnasiums.

Auch der Bergische Geschichtsverein Haan trauert um Dr. Reinhard Koll,. Mit ihm "verliert der Verein eine tragende Säule, eine lenkende Hand und einen überaus produktiven Historiker", schrieb der Vorstand gestern in einer Mitteilung. Seit 2005 war Koll ununterbrochen in der Vereinsführung tätig, zunächst als 1. Vorsitzender und seit 2010 als 2. Vorsitzender. Schwerpunkt seines historischen Schaffens war die Haaner Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. In einer Fülle von Büchern und Schriften hat er sein profundes Wissen publiziert.

Vielen Haanern ist er auch aus seinen öffentlichen Vorträgen bekannt, die er oft - wie zuletzt noch vor zwei Monaten - im Sitzungssaal des Rathauses hielt, der ihm von der Stadt stets gerne zur Verfügung gestellt wurde. Für seine Verdienste um die Aufarbeitung der Haaner Geschichte wurde Reinhard Koll 2006 mit der Ehrengabe der Stadt Haan ausgezeichnet.

Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt. Die Familie lädt für kommenden Freitag, 20. Januar, zu einer Trauerfeier für Reinhard Koll um 14 Uhr in die Heidberger Mühle, Walder Straße 50, in Haan ein. Für den Bergischen Geschichtsverein Haan wird Lothar Weller den Verstorbenen würdigen.

(-dts)