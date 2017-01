Haan: Kantor zieht alle Kirchenmusik-Register

In die große Vielfalt der Kirchenmusik will die Evangelische Kirchengemeinde Haan in diesem Jahr ihre Zuhörer entführen. Kantor Martin Honsberg hat allein schon für die ersten sechs Monate ein umfangreiches Programm geplant, das ganz unter dem Zeichen des Reformationsjubiläums steht. Zudem gilt es, 120 Jahre Singtradition an der Evangelischen Kirche Haan zu feiern, zu der die Chöre maßgeblich beitragen. Außerdem gibt es die Lobback-Orgel seit 30 Jahren - ihre Qualitäten will Honsberg mit besonderen Konzerten herausstellen. Das Programm präsentierte er jetzt der Öffentlichkeit.

Sechs Chöre gestalten das musikalische Gemeindeleben aktiv mit. Dazu gehören die Gospelchöre "Clear Voices" und "Taktvolk" genauso wie der Posaunen- und der frisch gegründete Kinderchor. Der Kammerchor der Gemeinde, die "Kleine Kantorei Haan", braucht dabei ebenso Verstärkung wie der gemischte Chor, die "Seniorenkantorei". Vor allem männliche Stimmen in der Tonlage des Tenor werden dringend gesucht. Das sagen unisono Monika Christmann, Sprecherin der Seniorenkantorei, und Karin Rottmann, Chorsprecherin der Kleinen Kantorei. Das Engagement der Sänger werde reich entlohnt: "Ich muss sagen, es macht unheimlich Spaß. Man geht nach jeder Probe wieder beschwingt nach Hause", sagt Monika Christmann, deren Chor - er startete in seiner jetzigen Formation im September vergangenen Jahres - 25 Sänger zählt. Darunter sind lediglich zwei Männer. Auch Karin Rottmann will die Chorgemeinschaft in ihrem Leben nicht mehr missen: "Es ist toll, wie schnell sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt."

Der Stellenwert der Kirchenmusik für die Evangelische Gemeinde - dazu Pfarrerin Gabriele Gummel: "Die Musik ist so wichtig wie das Wort" - zeigt sich auch an einer bevorstehenden Investition: Geplant ist, einen Flügel zu kaufen und ihn im Gotteshaus aufzustellen. Er soll sowohl für die Kirchenmusik, als auch für Konzerte mit auswärtigen Künstlern genutzt werden. Eingeweiht wird er am Sonntag, 25. Juni, 19 Uhr mit einem Konzert. Pianist ist der Kölner Professor Paulo Alvarez, bei dem Kantor Martin Honsberg das Klavierspiel vertiefte.

Doch das Programm hat noch mehr zu bieten. 30 Jahre Lobback-Orgel: Martin Honsberg und weitere Musiker ziehen unter diesem Motto bei mehreren Gelegenheiten alle Register. Etwa bei Gottesdiensten, zu denen besondere Werke erklingen - so wie am Sonntag, 29. Januar, 11 Uhr, "Präludium und Fuge a-Moll" von Bach, oder am Sonntag, 26. Februar, 11 Uhr, die "Triosonate in c-Moll", ebenfalls von Bach.

Organist Richard Braisier aus London nimmt am Sonntag, 5. März, Platz an dem Haaner Instrument und spielt "Englische Orgelmusik des 20. Jahrhunderts". Und am Sonntag, 19. März, spielt Marie Sophie Goltz aus Würzburg. Beide Konzerte beginnen um 16.30 Uhr. Werke für Flöte, Geige und Continuo sind bei einem Gottesdienst am Sonntag, 26. März, 11 Uhr, zu hören. Und ein weiteres Orgelkonzert zu 500 Jahren Reformation steht am Sonntag, 14. Mai, 19 Uhr, auf dem Programm. Es werden "Lutherchoräle" von Bach, Reger, Mendelssohn und anderen zu hören sein. Lieder aus dem Musical "Luther" tragen Haaner Sänger bei einem Gottesdienst am Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr, vor. Den Passionsgottesdienst unter dem Motto "120 Jahre Kantorei" am Sonntag, 5. März, 11 Uhr, begleitet die Seniorenkantorei mit Werken von Crüger, Göttsche und Martin. Einen Gospelgottesdienst gestaltet am Sonntag, 19. März, 11 Uhr, der Chor "Taktvolk" und bei einem Passionsgottesdienst wirkt am Sonntag, 19. März, 11 Uhr, der Chor "Clear Voices" mit.

Weitere Veranstaltungen sind geplant. Ein Faltblatt mit dem Programm liegt aus. Informationen gibt es auch unter www.facebook.com/evkirchenmusikhaan oder www.ev-kirche-haan.de.

Quelle: RP