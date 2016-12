später lesen Haan Kreis erneuert Blitzer - auch das Gerät an der Haaner Ittertalstraße FOTO: Dietrich Janicki FOTO: Dietrich Janicki Teilen

Die neue Geschwindigkeitsmessanlage an der Ittertalstraße ist schon installiert, aber noch nicht in Betrieb, bestätigt Kreis-Sprecherin Daniela Hitzemann. Der neue Blitzer muss noch vom Eichamt NRW abgenommen werden: "Das wird Anfang des neuen Jahres geschehen. Dann wird der Blitzer scharf gestellt." Die "Designsäule" der Firma VDS Verkehrstechnik aus Löbau (Sachsen) arbeitet mit sensorloser Radar-Technik. Herkömmliche Radaranlagen brauchten Induktionsschleifen in der Fahrbahn. Diese Messfühler waren extrem beschädigungsanfällig, etwa durch Spurrillen. "Die neue Anlage kann Geschwindigkeit, Abstand und weitere Parameter ermitteln", erläutert Zaim Nasic, VDS-Niederlassungsleiter zuständig für NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg sowie Teile Hessens und Rheinland-Pfalz: "Die Anlage macht beweissichere Fotos und sendet zusätzlich Funkbilder zum Kunden. Attacken wie Absägen oder Anzünden machen keinen Sinn mehr. Das kann man vergessen." Die schlanke Säule am Straßenrand kostet rund 65.000 Euro pro Stück. Unterhalt und Personalkosten seien aber günstiger als bei den Vorgängern, sagt die Kreis-Sprecherin.