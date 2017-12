Haan: Lastwagen beschädigt beim Wenden Garage

Bei den Ermittlungen zu einer Fahrerflucht hofft die Haaner Polizei auf Zeugenhinweise, die unter Telefon 02129 9328-6480 angenommen werden.

Wie die Polizei gestern mitteilte, stieß zwischen Dienstag- und Donnerstagnachmittag an der Straße Sombers ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug beim Wenden oder Rangieren gegen die schieferverkleidete Wand einer Garage am Haus Nr. 30. Den dabei entstandenen Schaden gab die Polizei mit "mindestens 500 Euro" an.

Von den Ermittlern vor Ort gesicherte blaue Fremdfarbe, Reifenspuren in der Wiese unmittelbar neben der Garage sowie die dokumentierten Garagenschäden in einer Höhe zwischen 230 und 240 Zentimetern deuten auf einen großen blauen Lastwagen als flüchtiges Unfallfahrzeug hin.

(-dts)