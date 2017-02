Haan: Musikschule sorgt für einen prallen Konzert-Kalender

In den ersten sieben Monaten des Jahres hat Thomas Krautwig 16 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Von Christoph Schmidt

Der Chor "Loses Mundwerk" besteht seit 25 Jahren - und feiert das am 11. Februar um 19 Uhr mit einem Sonderkonzert im Forum "Alte Pumpstation", gemeinsam mit dem Jazz-Quartett "Forsonics". "Open Stage" heißt es am 23. März um 19 Uhr im "Forum Dieker Carre". Dann zeigen Musiker des Fachbereichs Rock/Pop/Jazz der Musikschule, was sie gelernt haben. Das Erwachsenen-Ensemble der Musikschule ist am 30. März um 19.30 Uhr in der Aula des St.-Josef-Krankenhauses zu hören.

Die Haaner Jugendförderung (Karin und Gerhard Schmitz Stiftung) förderte talentierte junge Musiker. Am 31. März geben die Stipendiaten des Begabtenförderprogramms der Musikschule um 19 Uhr ein Konzert im Forum "Dieker Carre". Die Ensemble "Luftikus", Kunterbunt", Saitensprung" und "Giarreros" stehen am 6. April um 18 Uhr im Dieker Carre auf der Bühne. Mit einem "Tag der offenen Tür" und ganz viel Musik stellt sich die Musikschule Haan am 7. Mai ab 14.30 Uhr im Dieker Carre vor.

"Wir zeigen Euch, was wir schon können" laden die Instrumental-Anfänger am 17. Mai ab 18 Uhr ins Dieker Carre ein. Das Klezmer-Ensemble musiziert am 21. Mai um 18 Uhr in der evangelischen Kirche Gruiten. Der Wettbewerb um die Stipendien findet am 27. Mai ab 10 Uhr in der Musikschule statt. Rockabilly spielen "Ben Wild and the Wild Band" und Schlagzeuger Marco Niemann am 9. Juni um 19.30 Uhr. Die Stipendiaten stellen sich am 30. Juni um 19 Uhr mit einem Konzert vor.

Der Blockflöten-Spielkreis und die "Streichhölzer" führen am 1. Juli Camille Saint-Saens "Karneval der Tiere" um 17 Uhr auf. Musikschüler aller Stile und Altersklassen lassen sich am 2. Juli ab 14.30 Uhr hören. Mitglieder des Fachbereichs Rock/Pop/Jazz der Musikschules stehen am 6. Juli um 19 Uhr auf der Bühne. Die fortgeschrittenen Schüler der Musikschule zeigen am 12. Juli um 19 Uhr, wie sie sich weiterentwickelt haben (alle im Dieker Carre).

