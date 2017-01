später lesen Haan Polizei ortet hilflose Person via Handy und rettet sie Teilen

Twittern







Einen aufregenden Einsatz hatten Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend in Gruiten. Um 22.16 Uhr hatte sich in der Leitstelle der Feuerwehr ein offensichtlich kranker, älterer Mann per Handy gemeldet und um Hilfe gebeten. Seine Adresse konnte der Mann jedoch nicht nennen, "außerdem sprach er sehr, sehr leise", berichtet Feuerwehrmann Klaus Kappert. Von Alexandra Rüttgen