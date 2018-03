Haan: Rockin' Rooster Club bietet buntes Programm

Die drei Bands "Stairway To The River", "VEX" und "SONIC Liquis" stehen im Rockin' Rooster Club auf der Bühne.

Am kommenden Samstag, 10. März, spielen sie um 19.30 Uhr Musik aus verschiedenen Genres: Während "Stairway to the River" einen Mix aus Rock, Pop, Funk und Blues präsentiert, ist "VEX" mit einer Mischung aus Hardcore und Groovemetal zu hören. Die Band "Sonic Liquid" spielt Lieder aus dem Indie-Rock/Pop und Alternative Genre. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Am Samstag, 17. März, kann bei "Dancin' Rooster" mit DJ Rosi und zu Musik aus der ehemaligen Haaner Kultkneipe "Kiste" getanzt werden. Einlass: 20.30 Uhr. Eintritt frei.

Kreativ und dynamisch wird es im Rockin' Rooster Club am Samstag, 24. März: Das Improtheater "Fabelhaft" spielt von 19.30 bis 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 8 Euro (bei Palazzo Haan), an der Abendkasse sind es 10 Euro.

Der Rockin' Rooster Club liegt an der Dieselstraße 5 in Haan.

(jz)