Säure-Attacke auf Energie-Manager in Haan

Unbekannte haben am Sonntag in Haan bei Düsseldorf einen Mann mit Säure übergossen. Der Top-Manager eines Energieversorgers musste schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht werden. Nach zwei Männern wird gefahndet.