Nach der Säureattacke auf Innogy-Vorstand Bernhard Günther verstärken Konzerne ihre Sicherheitsmaßnahmen. Die Polizei fahndet weiter nach den Tätern. Günther war vor Jahren schon einmal Opfer eines Überfalls. Von Antje Höning, Gökçen Stenzel und Christian Schwerdtfeger

Das Entsetzen über die Säure-Attacke auf den Energiemanager Bernhard Günther hält an. Die Polizei wandte sich am Montag mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit: "Wer hat zwei Personen aus der Parkanlage Karl-August-Jung-Platz flüchten sehen und kann Angaben über Fluchtrichtung und Fluchtfahrzeuge machen?" Hinweise nimmt die Mordkommission "Säure" des Polizeipräsidiums Düsseldorf unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen.

Am Sonntagmorgen war Günther auf einem kleinen Weg in der Nähe des Villenviertels von zwei Männern mit Säure überschüttet worden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Mit welcher Säure Günther attackiert wurde, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Günther wird wegen der schweren Verätzungen weiter im Krankenhaus behandelt. Er wurde nicht zum ersten Mal Opfer eines Überfalls. Bereits vor Jahren war der Manager, damals noch in Diensten von RWE, zusammengeschlagen worden, bestätigte die Polizei. Nun wird untersucht, ob beide Fälle zusammenhängen.

Über die Angreifer von Sonntag ist nur bekannt, nur dass sie zwischen 20 und 30 Jahre alt sein sollen. Die Beschreibung, dass es sich um südländisch wirkende Männer handelt, relativierte die Polizei am Montag. "Wir haben das Opfer noch nicht vernehmen können."

Mehr Schutz für Vorstände

Nach der Attacke auf Günther weiteten Innogy und der Mutterkonzern RWE ihre Schutzmaßnahmen aus – ebenso wie die Konkurrenten Eon und EnBW. "Vor dem Hintergrund des Anschlags haben wir unsere Sicherheitsvorkehrungen erhöht", sagte ein Eon-Sprecher. Regelmäßig wird für Vorstände von Dax-Konzernen eine Gefährdungsbeurteilung erstellt. Manche von ihnen sind in der Öffentlichkeit mit Personenschützern unterwegs.

Die Betroffenheit ist groß. "Die unfassbare Attacke auf Bernhard Günther hat uns zutiefst getroffen. Wir alle sind bestürzt und entsetzt über die schreckliche Tat", sagt RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. Die Mitarbeiter seien tief erschüttert. "Unsere Gedanken sind jetzt bei Bernhard und seiner Familie. Wir wünschen ihm eine baldige Genesung", sagte Schmitz.

Nächste Woche sollte Günther als Finanzchef eigentlich die Innogy-Bilanz vorstellen. Das soll nun Hans Bünting (53) übernehmen. Der Ökostrom-Vorstand von Innogy, der früher Controller und Finanzchef bei anderen Tochtergesellschaften war, soll kommissarisch das Amt von Günther übernehmen, heißt es in Konzernkreisen.

Rätselraten über Motiv

In seinen Unternehmen genießt Bernhard Günther einen guten Ruf. Ob intern oder extern - der 51-Jährige Finanzexperte versteht es, schwierige Zusammenhänge ruhig und anschaulich zu erklären. Das konnte RWE gut gebrauchen: Der Energiekonzern hat mit Gewinneinbrüchen, Atomausstieg und Braunkohle-Protesten turbulente Zeiten hinter sich. Günther erklärte und beruhigte, bei Investoren und Mitarbeitern genießt der zurückhaltende Manager einen guten Ruf.

Umso größer ist das Rätselraten über mögliche Motive. So kamen Mutmaßungen hoch, das Attentat könne mit Braunkohle-Protesten zu tun haben. Doch Innogy und damit der Finanzvorstand haben mit der Braunkohle gar nichts zu tun, sie gehört weiterhin zu RWE. Den Unternehmen liegen über die Hintergründe der Tat keine Informationen vor, wie sie betonten. Die Polizei erklärte: "Wir ermitteln in alle Richtungen."