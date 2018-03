später lesen Säureangriff in Haan Polizei findet Spuren in der Nähe des Tatorts 2018-03-05T14:36+0100 2018-03-05T14:47+0100

Ein Manager des Unternehmens Innogy ist am Sonntag in Haan mit Säure übergossen worden. Die Täter sind weiterhin auf der Flucht. Die Polizei stellte am Tatort jedoch Spuren sicher.