Haan: Stadt Haan erhöht ihre Parkgebühren

Aus Spargründen will die Stadt Haan ihre Parkscheingebühren erhöhen. Eine entsprechende Neuregelung beschloss am Dienstagabend der Verkehrsausschuss.

Was war bisher? Bislang galt eine gebührenfreie Parkdauer von 20 Minuten. Parkten Bürger länger, mussten sie ab der ersten Minute für jede angefangene fünf Minuten Parkzeit eine Gebühr von zehn Cent zahlen.

Was soll sich ändern? Die gebührenfreie Zeit wird von 20 auf 15 Minuten verkürzt. Diesen Zeitraum sieht die Stadtverwaltung für kurze Besorgungen als "ausreichend" an. Die gebührenfreie Zeit soll außerdem für alle gelten - also solche, die ihr Auto für eine schnelle Besorgung nur kurz abstellen wollen, ebenso wie für solche, die wegen eines Stadtbummels oder Arztbesuchs länger parken müssen. Grund für diese Änderung seien "wiederholte Beschwerden über die Ungleichbehandlung bei der Brötchentaste", erläutert der Leiter des Haaner Ordnungsamtes, Michael Rennert: "Für die Verkehrsteilnehmer ist es kaum verständlich, warum sie für 20 Minuten nichts zahlen, aber danach ab der ersten Minute eine Gebühr entrichten sollen."

Zugleich aber wird die Parkgebühr, die im Anschluss an die kostenfreie Zeit zu zahlen ist, erhöht. Statt zehn Cent für fünf Minuten zahlen Langparker bald zehn Cent für nur noch drei Minuten. Diese Regelung bringt denjenigen Vorteile, die sich nur kurz in der Stadt aufhalten. Denn in Kombination mit der 15-minütigen gebührenfreien Zeit bewirke "diese Änderung, dass in den ersten 40 Minuten noch günstiger als bisher geparkt werden kann", hat Rennert ausgerechnet. Für eine längere Parkzeit allerdings müssen Autofahrer insgesamt tiefer in die Tasche greifen: Die Stadt rechnet durch die Gebührenerhöhung mit jährlichen Mehreinnahmen von rund 30.000 Euro. Bürgermeisterin Bettina Warnecke schlug außerdem vor, dass Elektrofahrzeuge in Haan zwei Stunden kostenlos parken dürfen. Auch diesem Vorschlag stimmte der Verkehrsausschuss zu. Mit dem Thema werden sich noch der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat befassen.

Beim Einzelhandel stößt die Gebührenerhöhung indes auf nur geringe Begeisterung. "Wir von ,Wir für Haan' sehen höhere Parkgebühren generell kritisch", sagt Dirk Flügel. "Lieber wären uns gar keine Parkgebühren, da wir meinen, dass gerade die kleineren Städte dies als Standortvorteil vorweisen sollten. Je kleiner die Stadt, desto eher wollen die Leute vor der Tür parken", hat Flügel beobachtet.

Auch Harald Mandel vom Elektro-Fachgeschäft Euronics am Neuen Markt sieht es als Nachteil an, dass die gebührenfreie Zeit auf eine Viertelstunde reduziert wurde. "Eine Ausdehnung auf eine halbe Stunde wäre für die Belebung der Innenstadt viel, viel besser", sagt er. Denn in die Innenstadt fahren mit dem Auto vor allem ältere Kunden. "Sie sind nicht so flexibel. Sie brauchen mehr als nur eine Viertelstunde, um ihre Besorgungen zu erledigen", weiß Mandel.

Auch Sylvia Wegner vom gleichnamigen Mieder-Fachgeschäft ist skeptisch. "Bei Lidl und Aldi können Sie zwei Stunden lang kostenlos parken. Ich weiß von vielen Unterhaanern, die sagen, warum soll ich hochkommen und Parkgebühren bezahlen?", gibt sie zu bedenken. Auch sie beobachtet, dass es "vor allem viele ältere Menschen sind, die in Haan einkaufen". Sie versuchen gar nicht erst, ihre Besorgungen innerhalb der gebührenfreien Zeit zu schaffen, sondern werfen von Anfang an Geld in den Automaten.

Quelle: RP