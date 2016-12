Analyse: Städte sagen Ratten den Kampf an

Ab dem 1. Januar werden in den Kanälen der Stadt Haan verstärkt Köder ausgelegt. Neu ist, dass Grundstücksbesitzer eventuellen Rattenbefall künftig melden und auf eigene Kosten beseitigen lassen müssen. Von Stephan Meisel und Ralf Geraedts

Zum 1. Januar ändert die Stadt Haan ihr Konzept, Ratten zu bekämpfen. Dazu hat sie eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Kreisverwaltung Mettmann abgeschlossen - so wie die übrigen neun kreisangehörigen Städte. Ratten gelten als Gesundheitsschädlinge im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), von denen Krankheitserreger auf den Menschen und Haustiere übertragen werden können. Ihren Bestand einzudämmen und zu verringern ist hinsichtlich des Gesundheitsschutzes Pflichtaufgabe der Kommunen.

Wie werden Ratten bislang bekämpft? Der Kreis und die Städte arbeiten bei diesem Thema seit Jahren zusammen. Auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sieht die Bekämpfung bisher so aus, dass Bürger Rattenbefall den städtischen Ordnungsämtern melden. Das haben Haaner im vergangenen Jahr 211 Mal getan. Wie bei einem Befall, den die Stadtverwaltung selber festgestellt, werde dann zur Rattenbekämpfung ein Fachunternehmen beauftragt, erläutert Sonja Kunders, Sprecherin der Stadt Haan.

Warum wird das System geändert? Effektiv und nachhaltig war das punktuelle Eingreifen in der Vergangenheit nicht. Jetzt sollen Ratten überall wirksamer dezimiert werden. Bei der Ausschreibung 2015 wurde laut Kunders festgestellt, dass bei den vier eingegangenen Angeboten von Fachunternehmen erhebliche Preisdifferenzen bestanden; von 55.000 bis 980.000 Euro. Zudem habe ein Sachverständiger von allen vier Angeboten abgeraten. Bedingt dadurch, dass Köder nur nach Befallsmeldungen ausgelegt werden, wird die Rattenpopulation selbst nicht verringert, sondern es werden nur einzelne Tiere bekämpft. Eine Eindämmung von Infektionsherden kann so nicht erreicht werden. Auch ist bisher keine auswertbare Dokumentation über die tatsächliche Befallserhebung möglich.

Was ändert sich ab 1. Januar ? Nach der neu abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sollen Köder nunmehr systematisch ausgelegt werden. "Zunächst lassen wir flächendeckend in unserer Schmutzwasserkanalisation mit Placebo-Stücken feststellen, wo sich die Ratten aufhalten", sagt der Langenfelder Ordnungsamtschef Christian Benzrath. "Dann werden an diesen Stellen Giftköder ausgelegt." In öffentlichen Grünflächen sollen hierzu Giftköder-Boxen platziert werden. Die Kanäle gelten als "sicheres und warmes Wohnzimmer" der Ratten. Die ausgelegten Köder werden regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert. Die Kosten für die in Kanälen und auf Grünflächen platzierten und schriftlich dokumentierten Köder sollen entsprechend der tatsächlichen Anzahl der Belegungen abgerechnet und für jede Stadt separat ausgewiesen werden. Nach Schätzungen aus dem Sommer wird mit einem Aufwand von 4800 Euro gerechnet.

Was heißt das künftig für Grundstückseigentümer? Ab 1. Januar sind die Grundstückseigentümer nach Benzraths Angaben verpflichtet, Rattenbefall bei den Ordnungsbehörden "erstens zu melden und zweitens auf eigene Kosten zu beseitigen, sei es durch Schlagfallen aus dem Fachhandel für einzelne gesichtete Ratten oder sei es durch Beauftragung eines Schädlingsbekämpfers, falls sich zum Beispiel unter der Garage ein Rattennest befindet". "Die Besitzer und Eigentümer von Privatflächen trifft eine Vorsorge- und Handlungsverpflichtung ebenso wie die Stadt, welche die Kosten für Maßnahmen auf städtischen Grundstücken und in den städtischen Abwasserkanälen übernimmt", heißt es in einer Information aus dem Haaner Rathaus.

Wie lässt sich Rattenbefall vermeiden? Lebensmittel- und Speisereste sollten keinesfalls über die Toilette oder das Spülbecken und somit über die Kanalisation entsorgt werden; sondern nur über den Hausmüll. Im Garten sollten ausschließlich geschlossene Komposter verwendet und nur das darauf geworfen werden, was auch dort hingehört. Müllsäcke und Gelbe Säcke sollten am besten erst am Abholtag an die Straße gestellt werden. Unterwegs angebissene Speisen nicht einfach wegwerfen, sondern in einem Abfalleimer entsorgen. Mülltonnen sollten nicht direkt in der Nähe von Kanalschächten stehen. Schattige, geschlossene Müllstellplätze verringern nicht nur das Rattenrisiko, sondern auch Fliegenproblematiken. Und: Was Hunden und Katzen schmeckt, das mögen auch Ratten gern. Größere Futtermengen sollten nur in fest verschließbaren Behältern aufgewahrt werden

Wie informieren die Stadtverwaltungen? Weitere Fakten, Kontaktadressen und Hinweise zur Vorbeugung hat der Kreis Mettmann in einem Flyer zusammengestellt. Der wird an den öffentlichen Stellen ausgelegt und ist auch auf der Internetseite der Stadt (www.haan.de) abrufbar.

Quelle: RP