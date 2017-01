Aufregung an der Grundschule Mittelhaan: 15 für den offenen Ganztag angemeldete Mädchen und Jungen werden jetzt von der Schulleitung abgelehnt. Grund ist, dass die Nachfrage nach dem offenen Ganztag (OGS) an der Grundschule größer ist als ihr Angebot. Die Schulleitung hat die betroffenen Eltern informiert: "Unsere Plätze sind begrenzt." Die Stadt will ihnen nun eine Alternative anbieten.

Worum geht es? Die betroffenen Kinder können zwar am Regelunterricht teilnehmen, doch sie erhalten keinen Platz im Ganztag. Wie die Schulleitung den Eltern in einem Brief mitteilt, gab es dafür so viele Anmeldungen "wie noch nie in den Jahren zuvor".

Was passiert jetzt? Die Schulleitung zieht nun sieben Kriterien heran, um die Ganztagsplätze gerecht - und möglichst juristisch nicht angreifbar - unter den Bewerbern aufzuteilen. Geprüft wird zum Beispiel, ob beide Elternteile des Kindes beziehungsweise der alleinerziehende Elternteil berufstätig sind, wie lang die Schulwege sind oder ob das Kind bereits eine Kita in Nähe der Grundschule Mittelhaan besucht hat. Auch ein "ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen sowie von Schülern unterschiedlicher Muttersprache" will die Schule im Blick behalten. Im Zweifelsfall entscheide das Los. Damit werde die Anmeldung "zum Glücksspiel", kritisiert WLH-Fraktionschefin Meike Lukat, selbst betroffene Mutter.

Gibt es eine Alternative? Wie Astrid Schmidt vom Schulamt berichtet, will die Stadtverwaltung den Eltern, die nach dieser Entscheidung keinen OGS-Platz an der Grundschule Mittelhaan erhalten, ein entsprechendes Angebot am Standort der Grundschule Bollenberg machen. Das heißt, die Kinder können dort sowohl den Regelunterricht als auch den Ganztag besuchen. Das sei auch "aus Sicht einer gerecht verteilten Schulentwicklung zu befürworten, da die Klassen der Grundschule Mittelhaan bereits jetzt am Klassenfrequenzhöchstwert angelangt sind, die Klassen am Bollenberg dagegen noch sehr klein sind", erläutert Schmidt.

Quelle: RP