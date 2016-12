später lesen Haan Unfall auf der Flurstraße fordert vier Verletzte Teilen

2016-12-30

An der Autobahnanschlussstelle Haan-West hat ein 24-Jähriger am Donnerstag einen Unfall verursacht, bei dem vier Personen verletzt wurden und rund 6500 Euro Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der junge Mann mit seinem blauen Golf nach links auf die Autobahn in Richtung Wuppertal einbiegen.