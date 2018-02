später lesen Hilden 25-Jähriger sticht auf Freundin ein 2018-02-26T13:37+0100 2018-02-26T13:35+0100

Eine 21-jährige Frau schwebt in Lebensgefahr, nachdem ihr 25-jähriger Partner am Sonntagabend mit einem Messer auf sie eingestochen hat. Der Junge Mann wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Von Ralf Geraedts