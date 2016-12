Hilden/Haan: Ab heute gibt's Böller und Raketen

Alexandra Rüttgen (arue) ist Redakteurin bei der Rheinischen Post in Hilden.

Geht es um Trends beim Silvester-Feuerwerk, dann haben die Großhandels-Unternehmen der beiden Städte Hilden und Haan, Selgros und Handelshof, die Nase vorn. Denn während der reguläre Einzelhandel Böller und Raketen erst ab heute, Donnerstag, 29. Dezember, verkaufen darf, haben die Großhändler diese Spezialartikel schon länger im Sortiment. "Wir lassen aber unsere Kunden unterschreiben, dass sie selbst das Feuerwerk erst ab dem 29. Dezember verkaufen dürfen", betont Selgros-Betriebsleiter Björn Beekman.

Und was liegt im Trend? "Eindeutig das Bequemsortiment", sagt Beekman. Und damit sind Batterien gemeint. Einmal angezündet feuern sie über eine Dauer von mehr als drei Minuten im Schnitt mehr als einen Schuss pro Sekunde ab - das ist bequem, sicher und effektvoll. Auch beim Handelshof in Haan sind Großbatterien und Vulkane gefragt: "Schön bunt und schön hoch müssen sie sein", hat Mitarbeiterin Simone Becker beobachtet.

Wie viel kostet das? Für ein exklusives Sortiment lassen die gewerblichen Kunden der Großhandelsunternehmen auch schon mal bis zu 300 Euro springen. Für Privatverbraucher liegt der Preis für eine Batterie bei 30 bis 120 Euro. Raketen sind ab zirka fünf Euro zu haben, Kracher und Böller sind günstiger. Übrigens ist der Trend zum Silvesterfeuerwerk trotz Kritik ungebrochen: Seit Jahren steigen die Ausgaben der Deutschen stetig an.

Worauf muss ich beim Kauf achten? Der Handelsverband NRW - er rechnet mit einem Umsatz von 133 Millionen Euro - warnt ausdrücklich vor dem Kauf bei fliegenden Händlern. Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Achten: "Preis schlägt bei Feuerwerk auf keinen Fall Sicherheit!" Wenn die Preisschilder auch noch so verlockend sein mögen: Nur der Kauf im Einzelhandel garantiere den Verbrauchern, dass Böller und Raketen ausführlich vom Bundesamt für Materialprüfung getestet worden sind.

Jeder weiß doch, wie mit Feuerwerk umzugehen ist. Da kann doch eigentlich gar nichts mehr passieren, oder? Von wegen: Silvester bedeutet für den Rettungsdienst der Johanniter-Unfall-Hilfe im Kreis Mettmann regelmäßig Hochbetrieb: "Alljährlich erleiden in der letzten Nacht des Jahres Tausende Menschen in Deutschland Verbrennungen, Augenverletzungen oder Gehörschäden, weil leichtsinnig oder unter Alkoholeinfluss unsachgemäß mit Feuerwerkskörpern hantiert wird", berichtet Saskia Koll. Zu den häufigsten Verletzungen zählen Verbrennungen und andere Verletzungen an den Händen bis zum Verlust von Fingern. Kommt es zu Brandwunden, sollten sie allenfalls kurz mit Leitungswasser - auf keinen Fall mit Eis oder Schnee - gekühlt werden. Die Johanniter raten außerdem, zum Schutz von Augen und Ohren eine Schutzbrille sowie Ohrstöpsel zu tragen. Denn Böller erreichen eine Lautstärke von bis zu 175 Dezibel. "Das ist lauter als ein Presslufthammer", sagt Koll.

Wann darf ich Feuerwerk abbrennen? Erlaubt ist das vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis 1. Januar, 24 Uhr. Sollte übrigens jemand mit dem Gedanken spielen, zu Hochzeiten oder anderen Gelegenheiten ebenfalls ein Feuerwerk abbrennen zu wollen: In Hilden wird dafür grundsätzlich keine Ausnahmegenehmigung erteilt. Die Stadtverwaltung verweist in diesem Zusammenhang auf die dichte Bebauung und den daraus resultierenden nötigen Nachbarschaftsschutz.

