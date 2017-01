Hilden: Abfall-Haufen an Beethovenstraße wächst

Abfall-Haufen an Beethovenstraße wächst

Der Müll vor dem Hochhaus Beethovenstraße liegt auf Privatgelände und ist nicht als Sperrgut angemeldet, sagt der städtische Bauhof. Die Verantwortung wird hin und hergeschoben.

Jörg T. hat den Sperrguthaufen vor dem Hochhaus Beethovenstraße 33 gut im Blick: "Er liegt seit mehr als sechs Wochen vor dem Haus - und wächst und wächst immer mehr." Der Hildener rief beim Ordnungsamt an - das habe sich für nicht zuständig erklärt. Er rief bei der Polizei an und wies darauf hin, dass die Feuerwehrzufahrt immer schmaler werde. Die Polizei habe ihn an die Feuerwehr verwiesen. Und die Feuerwehr wiederum ans Ordnungsamt - das nach eigener Auskunft ja nicht zuständig ist.

Weihnachten sah T., wie ein großer weißer Transporter mit Siegener Kennzeichen neben dem Müllhaufen ausgeladen wurde. Anschließend sei dieser noch höher gewesen.

Zuständig für die Abfuhr von Sperrgut ist der Zentrale Bauhof der Stadt, der auch die Müllabfuhr organisiert. "Der Fall ist uns bekannt", sagt Ute Rühlow, stellvertretende Amtsleiterin: "Offenbar ist dort jemand ausgezogen und hat seine Sachen einfach abgestellt. Bei uns ist kein Sperrmüll angemeldet worden. Der Sperrmüll liegt auf Privatgelände. Da muss der Hausmeister oder die Hausverwaltung des Hochhauses tätig werden."

Die jedoch scheint der Müllhaufen vor ihrem Objekt bislang nicht weiter gestört zu haben. Mit anderen Worten: Ohne ordnungsgemäße Sperrmüllanmeldung will der Bauhof nicht tätig werden. Dann dauert es in der Regel bis zu drei Wochen, bis der Sperrmüll abgeholt wird. Das Abholen des Sperrmülls ist zweimal pro Jahr für die Haushalte kostenfrei, wird über die Abfallgebühr mitfinanziert.

(cis)