Hilden Abfall-Haufen an der Beethovenstraße wächst

Jörg T. hat den Sperrguthaufen vor dem Hochhaus Beethovenstraße 33 gut im Blick: "Er liegt seit mehr als sechs Wochen vor dem Haus – und wächst und wächst immer mehr." Der Hildener rief beim Ordnungsamt an – das habe sich für nicht zuständig erklärt. Er rief bei der Polizei an und wies darauf hin, dass die Feuerwehrzufahrt immer schmaler werde. Die Polizei habe ihn an die Feuerwehr verwiesen. Und die Feuerwehr wiederum ans Ordnungsamt – das nach eigener Auskunft ja nicht zuständig ist. Von Christoph Schmidt