später lesen Hilden Aktenzeichen XY behandelt Hildener Überfälle Teilen

Twittern







Zur Klärung von insgesamt sechs Raubüberfällen auf Spielhallen in Hilden hofft die Kriminalpolizei im Kreis Mettmann jetzt auf Hinweise von Zuschauern: Die Fälle werden am kommenden Mittwoch, 11. Januar, um 20.15 Uhr in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" ausgestrahlt. Von Alexandra Rüttgen